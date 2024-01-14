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Artvin'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Artvin'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Artvin\'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
14.01.2024 - 23:04,
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Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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