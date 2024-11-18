Artvin\'de Tır Sıkıştı, Ulaşım Aksadı

Artvin'de yük taşıyan tırın tünel içinde sıkışması sonucu Artvin- Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.
Maden öğütme eleği taşıyan 54 B 6743 plakalı tır, Artvin-Erzurum kara yolunun Sebzeciler köyü mevkisindeki T21 tüneli içinde sıkıştı.
Bunun üzerine kara yolunun Erzurum istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden güvenli şekilde çıkartılan tır, yoluna devam etti.
Söz konusu olay nedeniyle Erzurum istikametinde ulaşım 2 saat aksadı.
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