Artvin\'de Yılın Sağlık Çalışanları Ödüllendirildi

Artvin Valisi Turan Ergün, yılın sağlık çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Ergün, Artvin Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Sabiye Şahin Keskin ve Kılıçkaya Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Nuri Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Keskin ve Yılmaz'a başarı belgelerini veren Ergün, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan da yer aldı.