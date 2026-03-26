Artvin'de Yılın Sağlık Çalışanları Ödüllendirildi
Artvin'de Yılın Sağlık Çalışanları Ödüllendirildi

26.03.2026 15:08
Vali Turan Ergün, Uzm. Dr. Sabiye Şahin Keskin ve Acil Tıp Teknisyeni Nuri Yılmaz'ı ödüllendirdi.

Artvin Valisi Turan Ergün, yılın sağlık çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Ergün, Artvin Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Sabiye Şahin Keskin ve Kılıçkaya Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Nuri Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Keskin ve Yılmaz'a başarı belgelerini veren Ergün, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan da yer aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
