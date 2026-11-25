Artvin'de yüksek kesimler kar yağışıyla beyazladı, Kafkasör Yaylası karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Kafkasör Yaylası karla kaplandı. Merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı; kentin sahil kesimlerinde ise sağanak sürüyor.
ARTVİN'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin zirveleri ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek rakımlı yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada, güzel görüntüler oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil kesimlerinde ise sağanak etkisini sürdürürken, bölgedekiler karla kaplı yaylaları görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: DHA
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