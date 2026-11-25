ARTVİN'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin zirveleri ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek rakımlı yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada, güzel görüntüler oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil kesimlerinde ise sağanak etkisini sürdürürken, bölgedekiler karla kaplı yaylaları görüntülemeye çalıştı.