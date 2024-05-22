Artvin Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı

Artvin Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı

Artvin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi Milli İrade Meydanı'nda açıldı. Sergide öğrencilerin farklı tekniklerle yaptığı tablolar sergilendi ve satışı yapıldı. Ayrıca müzik bölümü öğrencileri de dinleti gerçekleştirdi. Vali Cengiz Ünsal, okulun kente sanatsal ve kültürel zenginlik katacağını belirtti ve gelecekte yetişecek öğrencilerin Artvin'i ve okullarını ulusal ve uluslararası alanda temsil edeceğini söyledi. Sergiden elde edilecek gelir ise okulun ihtiyaçları için kullanılacak.

22.05.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi açıldı.

Milli İrade Meydanı'nda organize edilen sergide, öğrenciler tarafından akrilik tuval, karakalem, sangin kalem, lavi tekniği, sulu boya, ahşap üzerine transfer gibi pek çok teknikle yapılan tablolar sergilenerek satışı yapıldı.

Sergide ayrıca müzik bölümü öğrencileri piyano, bağlama ve keman çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Vali Cengiz Ünsal, açılışta yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim vermeye başlayan Artvin Güzel Sanatlar Lisesi'nin kente sanatsal ve kültürel zenginlik kazandıracağını söyledi.

Buradan yetişecek müzisyen ve ressamların ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası alanlarda Artvin'i ve okullarını temsil edeceğini belirten Ünsal, "Artvin'e eğitim kenti diyorduk, inşallah gelecek yıllarda sanatın kenti diyeceğiz. Burada yetenekli, becerikli öğrencilerimiz var. Gençlerimizin imkan tanındığı sürece yapamayacağı şey yoktur." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Artvin'de her çocuğa devletin tüm imkanlarını kullanarak en iyi koşullarda eğitim sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Resim ve müzik bölümleri olan, 2 yıldır hizmet veren lisede 9 öğrencinin eğitim hayatına devam ettiğini aktaran Acar, "Buradaki yetenekli öğrencilerimiz kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayacaktır. Bu yıl sonu sergimizde bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Burada her biri bir biriden güzel sanatsal çalışmalar var." diye konuştu.

Öte yandan satışlardan elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Artvin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement