Artvin Hopa\'da berber dükkanında müşterilerde panik yaratan atmaca doğaya salındı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, atmacanın, berber dükkanında bulunan kuşu avlamak için içeri girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan atmaca doğaya salındı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan Sedat Dedecan'a ait berber dükkanında meydana geldi. Çevrede uçan bir atmaca, dükkanda bulunan ve yörede atmaca avında kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşunu fark etti. Kuşu avlamak için aniden açık kapıdan içeri dalan atmaca, içeride bulunan müşterilere kısa süreli panik yaşattı. Atmaca, işletmeci Sedat Dedecan tarafından yakalandı. Kontrol altına alınan atmaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Atmacanın dükkana daldığı ve içeride yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.