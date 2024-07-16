Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 köy yolu heyelan ve su taşkınları nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan ve su taşkınları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle 4 köyü ulaşıma kapanırken, köy için mahalle yolları, içme suyu hatlarında gibi altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

Esendal köyünde derenin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri ile dere kenarındaki ahırlar zarar gördü.

Kapanan yolların açılması, hasar gören altyapıdaki hasarın giderilmesi için Özel İdare ekiplerince bölgede başlatılan çalışma devam ediyor.