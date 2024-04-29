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Artvin ormanlarında zararlı böceklere karşı kuşlar devrede

Artvin'de zararlı böceklerle biyolojik mücadele için ormanlara bin adet kuş yuvası asıldı

ARTVİN - Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarda zararlı böceklerle biyolojik mücadele kapsamında kuş popülasyonunu arttırarak zararlı böceklerin tüketimini sağlamak amacıyla ormanlara bin adet kuş yuvası astı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kentte ormanlar için tehdit oluşturan ve üreme enerjileri yüksek olan zararlı böcekler, uygun iklim koşullarında hızla çoğalarak ağaçların kurumasına neden oluyor. Bu zararı önlemek ve orman zararlılarını doğal denge sınırlarında tutabilmek adına Bölge Müdürlüğünce yürütülen, mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor.

Doğal hayatın devamlılığı için yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında orman zararlısı böceklerin özellikle salgın durumuna geçmeden, yoğun olduğu bölgelere suni kuş yuvaları asılarak tabiatın dengesini bozmadan zararlı böceklere karşı tedbir alınıyor. Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan suni kuş yuvaları belirlenen ormanlık alanlara asılarak zararlı böceklerin tüketimi amaçlanarak popülasyonu doğal denge sınırları içerisinde kalması hedefleniyor.