Artvin Şavşat\'ta Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı

ARTVİN'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde, kar kalınlığı ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Otomobillerin kara gömüldüğü, ulaşımda ve enerjide aksamaların yaşandığı ilçede 3 günlük yağışla, son 20 yılın kar rekoru da kırıldı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Son 20 yıldır böyle bir kar görmedik" dedi.
İtalya'nın Milano şehrinde 2015 yılında düzenlenen 'Cittaslow Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' ünvanı verilen Artvin'in Şavşat ilçesi, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında. 3 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi. Çatılarında biriken yoğun kar nedeniyle birçok ahır ve samanlık da çöktü.İlçede kardan kapalı köy yollarını açarken üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz (35), hayatını kaybetti. Ev ve otomobillerin kara gömüldüğü ilçede ulaşımın yanı sıra elektrik kesintileri de oluştu, enerjide aksamalar yaşandı. Sağlık ekipleri, ulaşımın mümkün olmadığı köylerdeki hastalara AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri de kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. 3 günlük yağışla, geçen yıl 30 santimetre kar düşen ilçede son 20 yılın 'kar rekoru' kırıldı. İlçede 20 yıl önce, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı belirtildi.
'ŞAVŞAT'TA BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİK'
Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şavşat'a son yılların en büyük karı yağdı. Son 20 yıldan beri Şavşat'ta böyle bir kar görmedik. Özellikle köylerimizde mağduriyet daha fazla. Hasta ve yaşlılarımıza ulaşmakta çok güçlük çektik ama olumsuz hava şartlarına rağmen mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. İlçemizde bir de çok üzücü bir çığ olayı oldu ve bir kardeşimiz rahmetli oldu. Ani bir kar olunca mücadele çalışmalarında da güçlükler yaşandı. Vatandaşın rahat hareket edebilmesi için yolları temizlemeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza araç takviyesi gönderip mağduriyetlerini gidermek için çabalıyoruz" diye konuştu.
'YILLARDIR BÖYLE YAĞMAMIŞTI'
İlçede yaşayan Soner Dursun da "Şavşat'ta yıllardır böyle bir kar yağmamıştı. İnsanlarımız yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayabilir. Ayrıca hayvancılık yapanlar için de sorunlar oluşabilir. Belediye ekiplerimiz karın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. (DHA)
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