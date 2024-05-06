Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa\'da ziyaretlerde bulundu

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde derneğin tanıtımı ve faaliyetleri kapsamında ziyaretlerde bulundu. Dernek başkanı Bayram Sarayoğlu, taraftarlara derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Trabzonspor'a olan sevgi selinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Ziyaretlerde derneğe katkıda bulunan esnaf ve taraftarlara plaket ve atkı verildi.

06.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneğin tanıtımı ve faaliyetleri kapsamında Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis ve Yüksel Dağlaroğlu ile Hopa ve Kemalpaşa'da esnafı ziyaret etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında görüştükleri taraftarlara bilgi veren Sarayoğlu, şunları söyledi:

"Artvin merkez ve ilçelerimizde bordo-mavi renklere gönül vermiş binlerce taraftarımız var. Bugün Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde taraftarlarımızla bir araya geldik. Sorun, talep ve isteklerini dinledik. Çok büyük ilgiyle karşılaştık. Trabzonspor'umuza olan sevgi seli bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dernek olarak her zaman yanlarındayız. Maçlara gitmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan taraftarlarımıza da elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Ziyaretlerde derneğe katkıda bulunan esnaf ve taraftarlara plaket ve atkı verildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Kemalpaşa, Artvin, Hopa, Sivil Toplum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement