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Artvin Valiliği binasına yorgun mermi isabet etti, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Artvin Valiliği binasına yorgun mermi isabet etti, soruşturma başlatıldı

Artvin Valiliği binasının camına yorgun mermi isabet etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Valilik personeli, sabah saatlerinde bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemede, merminin nereden ateşlendiği belirlenemedi. Soruşturma kapsamında, kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Olayın Artvin nüfusuna kayıtlı bir kişinin silahla havaya rastgele ateş açması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Artvin Valiliği binasına yorgun mermi isabet etti, soruşturma başlatıldı
11.01.2024 - 21:03,
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Artvin Valiliği binasının camına yorgun mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi.

Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bilgi İşlem Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Olayın Artvin nüfusuna kayıtlı E.Ö'nün (30) silahla havaya rastgele ateş açması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Olay sırasında 3 şahısla birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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