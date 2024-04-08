Artvin Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Artvin Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Artvin Valisi Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Ünsal, terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı, terör örgütü propagandası yapan 8 internet sitesi kapatıldı. Ayrıca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi ve 26 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise 12 operasyon gerçekleştirildi ve 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ayrıca geçen ay meydana gelen 238 asayiş olayının yüzde 92'si aydınlatıldı.

08.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Vali Ünsal, Valilik toplantı salonunda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, mart ayında kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünsal, il genelinde terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına ilişkin yoğun ve kararlı bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Artvin'de terörle mücadele kapsamında mart ayı içerisinde 2 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Ünsal, "Bu operasyonlar kapsamında FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalanmıştır. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 internet adresinin adli makamlarca kapatılması sağlanmıştır." dedi.

Ünsal, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında da 5 operasyonda yakalanan 4 organizatörün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, yakalanan 26 düzensiz göçmenden 24'ünün Sarp Sınır Kapısı üzerinden ve geri gönderme merkezleri aracılığıyla sınır dışı edildiğini anlattı.

Uyuşturucu ile mücadelenin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bu kapsamda son 1 ay içinde ilimiz genelinde 12 narkotik operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Organize suç örgütleri ve kaçakçılık ile mücadelenin de aralıksız sürdüğüne işaret eden Ünsal, kaçakçılık suçlarına yönelik 10 şüphelinin gözaltına alındığını 9 operasyonda 7 bin 556 paket sigara, 1118 paket tütün, 296 şişe kaçak içki, 40 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiğini bildirdi.

Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 1 milyon 866 bin 916 liralık vergi kaybının önlendiğini belirten Ünsal, geçen ay meydana gelen 238 asayiş olayının yüzde 92'sinin aydınlatıldığını söyledi.

Vali Ünsal, mart ayında emniyet ve jandarma ekiplerince 16 bin 840 aracın denetlendiğini ve 274 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını ifade ederek, 80 aracın trafikten men edilerek 15 sürücünün ehliyetine el konulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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