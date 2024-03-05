Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi\'ni ziyaret etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecilerinden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Ünsal, öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek gelecek hedeflerini dinledi ve gençlerin toplumun geleceği olduğunu vurguladı.

05.03.2024 10:32
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul idarecilerinden bilgi alan Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini de dinleyen Ünsal, "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Daha güçlü yarınlara eğitimli genç nesillerle ulaşabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Artvin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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