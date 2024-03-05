Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.
Okul idarecilerinden bilgi alan Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini de dinleyen Ünsal, "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Daha güçlü yarınlara eğitimli genç nesillerle ulaşabiliriz." dedi.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da sahada görev yapan, yıkılan binaların enkazındaki canlara ulaşmaya çalışan kadın kahramanlar yaşadıklarını anlattı.
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'nun cesedi, DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, suya girerek cesedi çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Yoğurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı. Şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katıldı. Alaçam'dan katılan Umut Kalaycı ve Zafer Yaman, geleneksel çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Sporcular, önümüzdeki günlerde Mersin'de yapılacak Volo Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacaklarını belirtti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
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