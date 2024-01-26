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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gümrük camiasını tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ise Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun bir dönem yaşandığını belirtti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi
26.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:51
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Ünsal, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Esmeroğlu, Sarp Gümrük Müdürü Şenol Alkan, Hopa Gümrük Müdürü Mahmut Aras, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hakkı Köse ve Gümrük Muhafaza memuru Ayşegül Bağdu'yu makamında kabul etti.

Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Gümrük Günü vesilesiyle tüm gümrük camiasını tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişmesi adına gümrük işlemlerini gece gündüz demeden etkin bir şekilde gerçekleştiren, uluslararası ticarette payımızı artırmak için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

En güvenli ve en hızlı hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Başaran ise Sarp Sınır Kapısı'nda 2023'ün yoğun geçtiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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