Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Jandarma Er Hilmi Emiral\'ın Ailesini Ziyaret Etti

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1991 yılında Şırnak Cizre'de vatani görevini yerine getirirken şehit düşen jandarma er Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti.

Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ile şehidin annesi Sulbiye Emiral'ı yaşadığı Arhavi ilçesindeki evine gitti.

Sulbiye Emiral ile sohbet eden Vali Ünsal, "Aziz şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Devletimiz bütün kurumları ile şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanındadır." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Ünsal, şehidin annesi Sulbiye Emiral'a Türk bayrağı takdim etti.