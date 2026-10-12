Artvin Yusufeli\'de dağ keçileri ilçe merkezine indi, cep telefonuyla görüntülendi

ARTVİN'in Yusufeli ilçe merkezine inen sürü halindeki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.

Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan dağ keçileri, ilçe merkezine indi. Sürü halindeki keçiler, yol kenarında görüldü. Yusufeli Barajı yakınlarındaki yol kenarında bir süre gezinen keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.