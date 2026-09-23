Artvin Yusufeli'de T-26 Tüneli'nde kamyonet iki tırla çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de T-26 Tüneli'nde kamyonet iki tırla çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 yaralı var

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Artvin-Erzurum kara yolunun 66. kilometresindeki T-26 Tüneli'nde kamyonet iki tırla çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonet ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artvin- Erzurum kara yolunun 66. kilometresindeki T-26 Tüneli'nde İbrahim Yıldırım'ın (51) kullandığı 61 ACS 565 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Peyman Meyranver'in idaresindeki 96 AU 247 ve Nadir Meyranver'in yönetimindeki 56 AB 823 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde tır sürücüsü Nadir Meyranver'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer iki sürücü ise Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'de T-26 Tüneli'nde kamyonet iki tırla çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
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