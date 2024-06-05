Asarcık Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Asarcık Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi

Asarcık Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi

Samsun'un Asarcık ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar, ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte sergilendi. Sergide dekoratif ev tekstili, giyim teknoloji, dikiş nakış, ahşap el sanatları ve resim kurslarına ait eserler yer aldı. Ayrıca, spor kurslarında başarı elde eden sporculara hediyeler verildi ve aşçılık kursu kursiyerleri tarafından keşkek yemeği ikram edildi. Protokol üyeleri, sergiyi ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve usta öğreticilerden bilgi aldı. Açılışın ardından usta öğreticilere katılım belgeleri takdim edildi.

05.06.2024 16:59
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Samsun'un Asarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

Asarcık İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından dekoratif ev tekstili, giyim teknoloji, dikiş nakış, ahşap el sanatları, resim kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen ilçe meydanındaki etkinlikte, resim sergisi açıldı, akıl ve zeka oyunları standı kuruldu, Kuran'ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunduğu etkinlikte, spor gösterileri yapıldı ve aşçılık kursu kursiyerleri tarafından keşkek yemeği ikram edildi. Halk Eğitim Merkezi spor kurslarında yetişip başarı elde eden sporculara ise hediyeleri verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan sergiye, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Emniyet Amiri Turgay Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Adem Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alper Barış Doğan ile siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Usta öğreticiler davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından usta öğreticilere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asarcık Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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