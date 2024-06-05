Asarcık Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi

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Samsun'un Asarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

Asarcık İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından dekoratif ev tekstili, giyim teknoloji, dikiş nakış, ahşap el sanatları, resim kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen ilçe meydanındaki etkinlikte, resim sergisi açıldı, akıl ve zeka oyunları standı kuruldu, Kuran'ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunduğu etkinlikte, spor gösterileri yapıldı ve aşçılık kursu kursiyerleri tarafından keşkek yemeği ikram edildi. Halk Eğitim Merkezi spor kurslarında yetişip başarı elde eden sporculara ise hediyeleri verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan sergiye, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Emniyet Amiri Turgay Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Adem Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alper Barış Doğan ile siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Usta öğreticiler davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından usta öğreticilere katılım belgeleri takdim edildi.