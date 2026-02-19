Asarcık\'ta Tütün Denetimi Yapıldı

Asarcık'ta tütün denetimi gerçekleştirildi.
Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, İlçe Emniyet Amiri Turgay Başaran, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Oğuzhan Kaya ve görevlilerle birlikte iş yerlerinde gerçekleştirilen tütün denetimine katıldı.
Denetimde vatandaşların dumansız hava sahası uygulamasına ve tütün ürünlerine ilişkin hükümlere uymasının önemine dikkat çekilerek, iş yerlerinde sigara içilmemesi uygulamasına uymalarının önem taşıdığı belirtildi.
Denetimde vatandaşlara Asarcık İlçe Devlet Hastanesinde faaliyete başlayan Sigara bırakma polikliniği hakkında da bilgi verildi.
