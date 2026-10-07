ASAT, Antalya'da Kırkgöz su kaynağı çevresindeki metruk yapıyı yıktı - Son Dakika
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ASAT, Antalya'da Kırkgöz su kaynağı çevresindeki metruk yapıyı yıktı

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ASAT, Antalya\'da Kırkgöz su kaynağı çevresindeki metruk yapıyı yıktı
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ASAT, Antalya'daki Kırkgöz su kaynağını korumak ve çevresini güvenli hale getirmek için düzenleme çalışması yaptı. Koruma alanına fotokapan yerleştirildi, suya atlamak için kullanılan metruk betonarme yapı yıkıldı ve ihlallere cezai işlem uygulanacak.

(ANTALYA) - ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın en önemli su kaynaklarından Kırkgöz çevresinde su kaynağının korunması ve alanın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla düzenleme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında koruma alanı içerisine yerleştirilen fotokapanlarla koruma bölgesinde olumsuzluk oluşturabilecek durumların anlık tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin hızlı şekilde yapılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla kaynak alanlarında saha kontrolleri ve gerekli düzenlemeleri sürdürüyor. Çalışmalarla su kaynaklarının doğal yapısının korunmasının yanı sıra bu alanların gelecek nesillere güvenli ve sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

TEHLİKE OLUŞTURAN METRUK BETONARME YAPI YIKILDI

Çalışmalar kapsamında vatandaş girişine kapalı olan ve piknik alanı niteliği taşımayan koruma bölgesine kurallara aykırı şekilde giren kişilerin suya atlamak amacıyla kullandığı metruk betonarme yapı yıkılarak alandan kaldırıldı. Böylece olası kazaların önüne geçilirken, su kaynağı çevresindeki koruma alanının güvenliği de artırıldı.

KIRKGÖZ KORUMA ALANI UZAKTAN İZLENİYOR

Su kaynağının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında koruma alanı içerisine fotokapan da yerleştirildi. Fotokapanlar aracılığıyla alan uzaktan takip edilerek, koruma bölgesinde olumsuzluk oluşturabilecek durumların anlık tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin hızlı şekilde yapılması hedefleniyor.

İHLALLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Fotokapanlarla tespit edilen görüntüler, gerekli durumlarda kolluk kuvvetleriyle paylaşılacak. Koruma alanındaki kuralları ihlal eden ve su kaynağının korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı hareket eden kişiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Kaynak: ANKA
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