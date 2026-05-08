ASEAN Zirvesi Orta Doğu'yu Görüştü

08.05.2026 10:25
ASEAN liderleri, Filipinler'deki zirvede Orta Doğu'daki gelişmeleri ve enerji güvenliğini ele aldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri, bunların bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini ve bölgesel enerji güvenliği konularını görüşmek üzere toplandı.

ASEAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'in Cebu kentinde düzenlenen 48. ASEAN Zirvesi'nin Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Genel Kurula katılan ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, liderlere Mayıs 2025'teki ASEAN Zirvesi'nde kabul edilen "ASEAN 2045: Ortak Geleceğimiz" adı verilen vizyonun 20 yıl boyunca bölgenin kalkınma ve işbirliğine rehberlik ederek ASEAN'ın daha dirençli, yenilikçi, dinamik ve insan merkezli bir bölgesel topluluk haline getirilmesinin gerçekleşmesine yönelik uygulanmasında kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Genel Kurulda liderler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların bölgesel istikrara etkileri ile bölgesel enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının sağlanması, gıda güvenliğinin istikrara kavuşturulması ile ASEAN'a üye ülkelerin vatandaşlarının güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

