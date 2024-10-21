ASELSAN, Azerbaycan'a Hızlı Ağırlık Ölçüm Sistemleri Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ASELSAN, Azerbaycan'a Hızlı Ağırlık Ölçüm Sistemleri Kuruyor

ASELSAN, Azerbaycan\'a Hızlı Ağırlık Ölçüm Sistemleri Kuruyor

ASELSAN, Azerbaycan kara yollarında yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemleri ile tasarruf sağlıyor.

21.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, Azerbaycan kara yollarını Türk milli üretimi Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleriyle donatıyor.

Bağımsızlığının ilk yıllarından beri Azerbaycan'da faaliyet gösteren ASELSAN, burada hem savunma sanayisi hem de sivil alanlar için projeler üretiyor.

ASELSAN'ın son dönemde Azerbaycan'da kurduğu yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemleri teknolojisi, taşımacılıkta maliyet tasarrufu sağlayarak, verimli ve çevre dostu bir uygulama olarak dikkati çekiyor.

Kara yollarında kurulan Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri ile araçlar durma veya yavaşlama ihtiyacı olmadan istasyonlardan geçtiğinde hız, plaka, ağırlık, en, boy, yükseklik, araç tipi, aks sayısı bilgileri ölçülüp kaydediliyor.

Bu sistem sayesinde araçlar otoyol boyunca durmaksızın, normal seyir hızlarında giderken elektronik olarak tartılıyor. Daha önce ağır vasıtaların durup, dakikalarca kuyrukta sıra bekleyip sonra teraziye çıktığı süreç artık hiç yavaşlamadan gerçekleşiyor. Böylece sürücüler bu süreci hissetmiyor.

ASELSAN'ın Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri Azerbaycan'da 6 istasyonda devreye alındı ve yıl sonuna kadar 17 istasyonda faaliyete geçecek. Azerbaycan'da yakın dönemde toplam 51 istasyon kurulması planlanıyor.

Yılda yaklaşık 52 milyon manat tasarruf edilecek

ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kürüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan kara yollarının son 1 yılda ASELSAN'ın uyguladığı teknolojiler sayesinde daha hızlı, daha verimli ve daha çevre dostu hale geldiğini söyledi.

Kürüm, Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri sayesinde araçların geleneksel yöntemlerin aksine ağırlık ölçümü için durmadan, yavaşlamadan ve normal seyir hızlarını koruyarak plaka tanıma, ağırlık tespiti, araç tespiti araç sınıflandırma gibi işlemlere tabi tutulduğunu bildirdi.

Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemlerinin ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirildiğini belirten Kürüm, "Bu sistem, inanılmaz verimlilik sağlıyor. (Bakü'yü Rusya sınırına bağlayan) M1 kara yolunda yıllık ortalama 75 bin saat zaman ile 450 bin litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. M1 kara yolundaki istasyonlar sayesinde yılda yaklaşık 1200 ton karbon emisyonu önlenmiş olacak. Bu da yılda 48 bin ağacın temizleyebileceği miktara denk geliyor." diye konuştu.

Kürüm, limit aşımı olan araçların yol açtığı ekstra yol bakım masraflarının bu sistem sayesinde yüzde 50 azaltılmış olacağını belirterek, "M1 kara yolunda yılda yaklaşık 15 milyon manat (9 milyon dolar) milli servetin israfı önlenmiş olacak. Toplamda 2 fazda gerçekleştireceğiz projemizi. Azerbaycan'ın tüm sathına yayılmış 51 istasyonla yılda yaklaşık 52 milyon manat (30 milyon dolar) milli servetten tasarruf edilmiş olacak." dedi.

Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kürüm, karbon emisyonunun önlenmesiyle ilgili faaliyetler düşünüldüğünde Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemlerinin kritik rol üstleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Teknoloji, Aselsan, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN, Azerbaycan'a Hızlı Ağırlık Ölçüm Sistemleri Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: ASELSAN, Azerbaycan'a Hızlı Ağırlık Ölçüm Sistemleri Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.