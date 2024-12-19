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Asgari Ücrette Sonuç Beklentisi

Asgari Ücrette Sonuç Beklentisi

TÜRK-İŞ; asgari ücret tespitinde, sonuçların bir an önce alınmasını talep etti.

19.12.2024 12:50
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi bir araya geldi.

Konfederasyon binasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ağar, asgari ücrete ilişkin üzerine değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Bakan Işıkhan ve diğer komisyon üyeleriyle yapılacak 3'üncü komisyon toplantısının ardından tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Değerlendirmenin sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu mutlaka tartışacağız." diye konuştu.

Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesini yaptı.

Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, "Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız." cevabını verdi.

Ağar, açıklamalarının ardından komisyon toplantısına katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gitti.

Kaynak: AA

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