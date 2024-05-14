Aşık Mahzuni Şerif'in Anma Konseri Ataşehir'de - Son Dakika
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Aşık Mahzuni Şerif'in Anma Konseri Ataşehir'de

Aşık Mahzuni Şerif\'in Anma Konseri Ataşehir\'de

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in ölümünün 22'nci yılında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek anma programı, türküseverler için unutulmaz bir gece olacak.

14.05.2024 17:10  Güncelleme: 18:39
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(İSTANBUL) - Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 22'nci yılında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Programda Mahzuni'nin türküleri, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Aşık Mahzuni Şerif'in türküleri, Ataşehir'de yankılanacak. Anma konseri, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Geceye tüm türküseverler ücretsiz ya da bilet alarak katılabilecek.

Vatandaşlar, biletlerini 15 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'dan itibaren 'https://kultursanat.atasehir.bel.tr/' adresinden temin edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aşık Mahzuni Şerif'in Anma Konseri Ataşehir'de - Son Dakika

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