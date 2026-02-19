Aşırı Yağış Ev Çöktürdü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN,