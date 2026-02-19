ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü.
Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.
Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN,
Son Dakika › Güncel › Aşırı Yağış Ev Çöktürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?