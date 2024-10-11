Aşkabat'ta Uluslararası Forum Başladı - Son Dakika
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Aşkabat'ta Uluslararası Forum Başladı

Aşkabat\'ta Uluslararası Forum Başladı

Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle Aşkabat'ta uluslararası forum düzenlendi.

11.10.2024 09:16
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında foruma katılan devlet başkanları ve parlamento başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından, ülkelerin heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.

Türkmenistan'ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Kaynak: AA

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