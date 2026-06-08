Aslan'dan Genel Direniş Çağrısı - Son Dakika
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Aslan'dan Genel Direniş Çağrısı

08.06.2026 11:49
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Edremit'te muhalefete yönelik operasyonları eleştirdi.

(BALIKESİR) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Edremit'te Evrensel gazetesi okurları tarafından düzenlenen piknikte, "Muhalefete dönük operasyonları sadece Erdoğan ile açıklarsak yanılırız. Bu operasyonların ve Erdoğan'nın arkasında çeşitli kesimleriyle Türkiye burjuvazisi var" dedi.

Balıkesir'de Evrensel gazetesi okurları tarafından geleneksel hale getirilen Körfez pikniği, Edremit'te bulunan Naturland piknik alanında gerçekleşti. Etkinliğe Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan'ın yanı sıra CHP, DEM Parti, TİP ve SOL Parti temsilcileri de katıldı. Etkinlikte ayrıca sendika, demokratik kitle örgütleri ve yerel yöneticiler de yer aldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, gazetenin 31 yıldır emek, doğa ve toplumsal mücadelelerin sesi olduğunu vurgulayarak "Siz varsınız, Evrensel var; Evrensel sizinle güçlü" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Aslan ise ekonomik ve siyasal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, işçi sınıfı ve emekçilerin giderek yoksullaştığını belirterek mevcut ekonomik programı eleştirdi.

GENEL DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye'de gelir adaletsizliğinin derinleştiğini dile getiren Aslan, "Bir yanda servetini artıran milyarderler, diğer yanda açlık sınırının altında yaşayan emekliler var" diye konuştu. Aslan konuşmasında Türkiye'nin dış politika ve iç siyasi gelişmelerine de değinerek, emek ve demokrasi güçlerinin birleşik mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.

Mutlak butlan kararının sadece CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin meselesi olmadığını belirten Aslan, "Bu mesele milyonlarca işçi ve emekçinin sorununa dönüşmüştür. Muhalefete dönük operasyonları sadece Erdoğan ile açıklarsak yanılırız. Bu operasyonların ve Erdoğan'nın arkasında çeşitli kesimleriyle Türkiye burjuvazisi var. Bu sömürü düzeni bozulmasın istiyorlar. Esas olan işçi, emekçilerin, Kürt halkının, kadınların ve gençlerin, üretici köylülerin temel talepleri için birleşik mücadelenin örgütlenmesidir. Faşizme gidişi durduracak olan işçi sınıfı ve emekçilerin birleşik mücadelesidir" diyerek genel eylem, genel direniş çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aslan'dan Genel Direniş Çağrısı - Son Dakika

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