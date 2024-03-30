Aslantaş Gölü\'nde avlanma yasağı öncesi balıkçılar son ağlarını çekiyor

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Aslantaş Gölü'nde avlanan Osmaniyeli balıkçılar, 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi attıkları son ağları çekiyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan ve bölgenin sulama ile elektrik ihtiyacı kadar balıkçıların da geçim kaynağı olan Aslantaş Gölü'nde 1 Nisan'dan itibaren 3 ay sürecek av yasağı başlıyor.

Yasak öncesi balıkçılar, kayıklarıyla son kez balığa çıkarak, attıkları ağları çekerek kısmetlerini arıyor.

Akşamdan attıkları ağları sabah erken saatte toplayan balıkçılar, tuttukları balıkları kilogramı 40 liradan satarak geçimlerini sağlıyor.

Gölde 12 yıldır balıkçılık yapan Ali Kıyıkçı, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Günde ortalama 10 ila 40 kilogram arası balık yakaladığını belirten Kıyıkçı, "Bu sezon güzel geçti. Allah'a şükür umduğumuz gibi oldu. Balık boldu, rızkımızı fazlasıyla kazandık." diye konuştu.

Kıyıkçı, avlanma yasağı sürecinde kayıklarının ve ağlarının bakımını yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını dile getirdi.

Balıkçı Mehmet Doğru da sezonu mutlu kapattıklarını anlatarak, "Sezon bizim için güzel geçti. Rızkımızı kazandık çok şükür. Yasak sonrası tekrar göle açılarak rızkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.