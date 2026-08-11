ASO Başkanı: Terörsüz Türkiye Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika
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ASO Başkanı: Terörsüz Türkiye Kalkınmayı Hızlandıracak

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- "Sahip olduğumuz potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasının birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güçlendireceğini belirterek, "Sahip olduğumuz potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak." ifadesini kullandı.

Ardıç, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

40 yılı aşkın süredir Türk milletine büyük acılar yaşatan, huzuru ve kardeşliği hedef alan terörün tamamen sona erdirilmesi yolunda atılan bu tarihi adımın, Türkiye'nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşmasına vesile olmasını temenni eden Ardıç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlılıkla yürütülen bu süreçte, Kanun'un TBMM'de geniş bir mutabakatla kabul edilmesini ülkemizin ortak geleceği adına son derece değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalkınma yolculuğumuza yeni bir ivme kazandıracak"

Ardıç, bundan sonraki süreçte, uygulamanın ve sonuçlarının titizlikle takip edilmesi, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesiyle sürece duyulan güvenin daha da pekişeceğine ve kalıcı huzurun tesisine önemli katkı sağlanacağına inandığını vurguladı.

Terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasının, birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güçlendireceğine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz büyük potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak. Ayrıca, kalkınma yolculuğumuza yeni bir ivme kazandıracak. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, enerjimizi ve kaynaklarımızı ortak geleceğimize yönelttiğimiz, huzuru ve kardeşliği kalıcı kıldığımız bir Türkiye'nin önünde aşamayacağı hiçbir engel olmadığına inanıyorum."

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASO Başkanı: Terörsüz Türkiye Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika

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