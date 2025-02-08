Asos'ta 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğin, böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" denildi.