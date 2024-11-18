YENİ DELHİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde hardal hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, çiçek açan hardal bitkileri tarlaları altın sarısına boyadı.
Hindistan'da yemeklik yağ üretiminde temel bir hammadde olarak kullanılan hardal, aynı zamanda ülkenin doğal güzelliklerini simgeleyen manzaraların da önemli bir parçası.
Son Dakika › Güncel › Assam'da Hardal Hasadı Zamanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?