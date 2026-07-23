Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü

23.07.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Assam'da şiddetli yağışlar sonucu 41 kişi yaşamını yitirdi, 727 bin kişi etkilendi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 41'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 24 saatte sellerden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.

Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da yardım ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Assam, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
CHP’li Gürer: Atatürk’ün partisinde kalmaya devam edeceğim CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim
Kadıköy’de dün geceye damga vuran görüntü Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

09:52
Sapık milyarder ölmedi mi “Jeffrey“ diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 10:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: Assam'da Sel Felaketi: 41 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.