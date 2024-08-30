Astoria Grande adlı kruvaziyer Trabzon Limanı'na giriş yaptı

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 1058 yolcusu ile Trabzon Limanı'na giriş yaptı.
Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.
Kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.
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