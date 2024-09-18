Astronot Gezeravcı Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Astronot Gezeravcı Lise Öğrencileriyle Buluştu

Astronot Gezeravcı Lise Öğrencileriyle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mardin'de lise öğrencileriyle bir araya geldi.

18.09.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASTRONOT GEZERAVCI'NIN KATILIMIYLA LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Çeşitli açılışlarda bulunmak üzerine Mardin'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılımıyla lise öğrencileri ile bir araya geldi. Programa; Bakan Kacır'ın yanı sıra Vali Tuncay Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak katıldı.

?Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin sanayide ve teknolojide yerlileşme ve millileşme adımlarını sıkılaştırdığını belirtti. Lise öğrencilerine seslenen Bakan Kacır, "2000'li yıllardan sonra Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesiyle Türkiye; sanayide ve teknolojide yerlileşme ve millileşme adımlarını sıkılaştırdı ve gerçekten de muazzam bir mesafe katledildi. Bu milletin öz evlatları, alın ve akıl teri ile KAAN'ı, Kızılelma'yı üretti ve bu milletin imzasını gökyüzüne attı. Bu muazzam bir başarı hikayesidir. İsrail'in Lübnan'da binlerce çağrı cihazına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan gönderdiği sinyalle patlattı. Onlarca kişiyi öldürdü. Yüzlerce, binlerce kişiyi de yaraladı. İşte milli teknoloji hamlesinin ne kadar kıymetli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biz bütün kritik teknolojilerde kendi sistemlerimizi geliştirmek zorundayız. Bütün teknoloji alanlarında bağımsız olmak zorundayız. Bugünün dünyası böyle bir dünya ve bu coğrafya zor bir coğrafya, dört bir tarafımızda maalesef savaşlar var. Biz bu topraklarda bir olacağız, beraber olacağız ve kardeş olacağız. Alın teriyle, akıl teriyle hep birlikte bu coğrafyanın huzur ve güven adası olmaya devam edeceğiz. Biz size güveniyor ve inanıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

Gezeravcı ise yaptığı konuşmada programa gelenlere teşekkür ederek, uzay yolculuğunu öğrencilerle paylaştı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı, Kültür Sanat, Teknoloji, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Mardin, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astronot Gezeravcı Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:37:09. #1.13#
SON DAKİKA: Astronot Gezeravcı Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement