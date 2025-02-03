Asya Kış Oyunları Meşalesi Yakıldı

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Çin'in Harbin şehrinde düzenlenecek 19. Asya Kış Oyunları'nın meşalesi yakıldı.

CCTV'nin haberine göre, yakılan meşalenin taşınması için bu sabah Harbin'de tören gerçekleştirildi.

Törende meşale, olimpiyat şampiyonu Çinli artistik buz patenci Şın Şüe'ye teslim edildi.

Meşale, en genci 16, en yaşlısı 83 yaşlındaki 120 kişinin elinde, Harbin şehrinin doğası ve kültür yapılarının yer aldığı 11 kilometrelik güzergahta dolaştırılacak.

Açılış töreni 7 Şubat'ta yapılacak ve 14 Şubat'a kadar sürecek organizasyona, 34 ülkeden 1270'den fazla sporcu katılacak.