Asya Ticaretinde Büyüme ve Entegrasyon

24.03.2026 17:01
Boao Forumu, Asya'daki ticari entegrasyonun güçlendiğini ve bölge içi ticaretin arttığını açıkladı.

BOAO, 24 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan "2026 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu"nda, Asya'da ticari entegrasyonun temellerinin güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Salı günü yayımlanan rapora göre, bölgedeki büyük ekonomilerin ticari ilişkilerini giderek daha fazla birbirine yönlendirmesiyle bölge içi ticaret oranı 2023'te yüzde 56,3'ten 2024'te yüzde 57,2'ye yükseldi.

Raporda, Asya-Pasifik bölgesindeki büyük ekonomiler arasında ikili ticaretin genel olarak ivme kazandığı, bu çerçevede Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dahilindeki ticarette toparlanma görüldüğü ve ASEAN ile Çin arasındaki iki yönlü ticaretin bu toparlanmaya öncülük ettiği kaydedildi.

Çin'in yükselen ekonomilere yönelik ihracatının Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı ihracata kıyasla daha hızlı arttığı belirtilerek, bunun Çin'in pazar büyüklüğü ve güçlü ara mal arzıyla desteklenen bölgesel merkez rolünü pekiştirdiği ifade edildi.

Rapora göre, Çin'in bu ortaklarıyla ilişkileri, geleneksel "ticaret ortağı" dinamiklerinin ötesine geçerek, giderek daha fazla iç içe geçen sanayi ve değer zincirleriyle karakterize edilen "ortak geleceğe sahip bir topluluk" anlayışına doğru evriliyor.

Raporda ayrıca, dijital altyapıya artan yatırımlar, Asya'nın geniş pazarlarının yarattığı talep avantajı ve derinleşen bölgesel ekonomik entegrasyonun etkisiyle bölgenin küresel hizmet ticaretinde katılımcı konumundan çıkarak giderek başlıca büyüme itici güçlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
