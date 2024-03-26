Asya Ülkelerinin GSYH'sı 2024'te Yüzde 4,5 Artacak - Son Dakika
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Asya Ülkelerinin GSYH'sı 2024'te Yüzde 4,5 Artacak

Çin'de düzenlenen Boao Asya Forumu'nun yayımladığı rapora göre, Asya ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), 2024'te yüzde 4,5 artış gösterecek. Raporda, Asya'nın güçlü tüketim ve proaktif bütçe politikalarıyla desteklenen yüksek büyüme ivmesini korumasının beklendiği belirtilirken, ticaret, yatırım ve bölgesel ekonomik entegrasyonun da canlanacağı vurgulandı. Ayrıca, Asya ekonomisinin küresel GSYH içindeki payının 2024'te yüzde 49'a ulaşması bekleniyor.

26.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Çin'de düzenlenen Boao Asya Forumu, yıllık konferansında yayımladığı raporda, Asya ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024'te yüzde 4,5 artacağının öngörüldüğünü bildirdi.

"Asya'da Ekonomik Beklentiler ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporda, dış kaynaklı zorluklara rağmen 2024'te Asya ülkelerinin, güçlü tüketim ve proaktif bütçe politikalarıyla desteklenen yüksek büyüme ivmesini korumasının beklendiği belirtildi.

Raporda, 2024'te Doğu Asya'nın yüzde 4,3, Güney Asya'nın yüzde 5,8, Orta Asya'nın yüzde 4,3 ve Batı Asya'nın yüzde 3,5 büyümesinin, kıtadaki toplam büyümenin yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Ticaret ve yatırım alanlarında Asya'nın bu yıl, geçen seneki düşüş eğilimini tersine çevireceğinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, dijital ticaretin yükselişi, turizmdeki toparlanma, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) gibi düzenlemelerle bölgesel ekonomik entegrasyonun gelişmesi ve sanayi, tedarik ve değer zincirlerinin yeniden yapılanmasının yeni bir canlanma yaratacağı vurgulandı.

Raporda, satın alma gücü paritesi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Asya ekonomisinin küresel GSYH içindeki payının, 2024'te, geçen yıla kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 49'a ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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