Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu 3 Kasım'da Gerçekleşecek

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına düzenlenen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 3 Kasım Pazar sabahı İzmir ormanları için gerçekleşecek. Koşuda; yangın felaketinde zarar gören doğal hayatın yeniden yeşermesine katkıda bulunmak amacıyla, Ege Orman Vakfı'na üçer adet fidan bağışında bulunan bin 500 kayıtlı koşucu yer alacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Atamızı, O'nun yeşile olan saygısını yaşatarak anacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 3 Kasım Pazar günü saat 09.00'da, 30. kez start alacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşu, Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına da önemli bir katkı sağlayacak. Bu amaçla, koşuya kayıt yaptıran bin 500 kişi, geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen tarihi yangın felaketi dolayısıyla zarar gören doğal hayatı yeniden kazanmak ve ormanları canlandırmak amacıyla, vakfa toplam 4 bin 500 adet fidan bağışında bulundu.

Güzergah trafiğe kapanacak

Kayıtları kısa sürede dolan Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda katılımcıların kullanacağı göğüs numaraları, çipler ve koşu t-shirtleri 1-2 Kasım tarihlerinde, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde dağıtılacak. 3 Kasım Pazar saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başlayacak koşuda; Bostanlı istikametine Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı yönünde devam edilerek, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ulaşılacak. Bu güzergah 08.30'dan itibaren etap etap geçici olarak 09.50'ye kadar trafiğe kapatılacak. Ödül töreni de anıt mezar önünde saat 10.15'te yapılacak. Kategorilerde ilk üçe giren katılımcılara kupa, yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara da anı madalyası verilecek.

Ünsal: 3 Kasım Pazar sabahı bu güzel heyecana ortak olmaya çağırıyorum

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiğimiz Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, bu yıl ayrı bir anlam daha taşıyor. Bu kez adımlarımızı, büyük yangında yitirdiğimiz ormanlarımız için atacağımız koşunun başvuruları kısa sürede çok yoğun bir ilgi ile karşılandı. Fidan bağışı karşılığında kayıt yaptırarak ormanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkan katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, 3 Kasım Pazar sabahı bu güzel heyecana ortak olmaya çağırıyorum" diye konuştu.