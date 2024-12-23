Samsun'un Atakum ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 20'nci sokakta 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görevliler tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında çatıda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Çatı Yangını Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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