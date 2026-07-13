Atakum'da Kötü Koku İhbarı: 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atakum'da Kötü Koku İhbarı: 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

13.07.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan kötü koku ihbarı üzerine ölü kadın bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir daireden gelen yoğun kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan S.B, ekiplerin kapıyı açmasının ardından kız kardeşi Mualla B. ile aynı evde yaşadığını, kardeşinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini ve durumu kimseye bildirmediğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, S.B'nin akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mualla B'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum'da Kötü Koku İhbarı: 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
ABD’den Türkiye’ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:30
İlk temas kuruldu Fenerbahçe’den forvet transferinde büyük ters köşe
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:21
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 22:34:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Atakum'da Kötü Koku İhbarı: 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.