Atakum'da Kötü Koku İhbarı: 60 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir daireden gelen yoğun kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan S.B, ekiplerin kapıyı açmasının ardından kız kardeşi Mualla B. ile aynı evde yaşadığını, kardeşinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini ve durumu kimseye bildirmediğini söyledi.

Yapılan incelemelerde, S.B'nin akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mualla B'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.