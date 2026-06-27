Atalay: 'Emekten ve Adaletten Yanayız' - Son Dakika
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Atalay: 'Emekten ve Adaletten Yanayız'

27.06.2026 13:56
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sendikaların sorunlarla mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Emekten, adaletten yana olmak mecburiyetindeyiz. En önemlisi de bu ülkenin yanında olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikasının 21. Olağan Genel Kurulu, başkentte bir otelde düzenlenen programla başladı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, sendikaların temel görevinin yalnızca kamu toplu iş sözleşmeleri veya asgari ücret görüşmeleri olmadığını, örgütlenme hakkı, çalışma yaşamındaki sorunlar ve çalışanların sosyal hakları için de mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'de bazı işverenlerin sendikal örgütlenmeye karşı tutum sergilediğini öne süren Atalay, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan çalışanlar bulunduğunu savundu.

Mersin'de liman işçilerinin yaklaşık 175 gündür sendikal hakları için eylem yaptığını belirten Atalay, bu konuda yetkililerin çözüm üretmesini istedi.

Asgari ücret ve emekli aylıklarının geçim şartları karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadro beklentisinin de devam ettiğini anlattı.

Deprem, iklim değişikliği ve su kaynaklarının korunmasının önemine de dikkati çeken Atalay, bu konuların çalışma hayatını da doğrudan etkilediğini belirterek toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyada yaşanan savaşlara değinen Atalay, sendikaların emeğin yanı sıra "demokrasi, hukuk ve adaletin" de savunucusu olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm kesimlere ortak sorumluluk çağrısında bulunan Atalay, "Emekten, adaletten yana olmak mecburiyetindeyiz. En önemlisi de bu ülkenin yanında olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemini vurgulayan Atalay, ülkenin güvenliği, ekonomik istikrarı ve sosyal barışının tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Milli futbol takımına yönelik eleştirileri de değerlendiren Atalay, "Çocukları günlerdir itibarsızlaştırıyoruz. Başta Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler olmak üzere hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz"

Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar da son genel kuruldan bu yana geçen süreçte yaşanan küresel gelişmeler, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının en fazla emeğiyle geçinen kesimleri etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Alemdar, vergi sisteminde adaletin sağlanmasını, kamuya kadrolu işçi alımının sürdürülmesini ve geçici işçilerin kadroya geçirilmesini istedi. Alemdar, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikanın örgütlenme çalışmalarını sürdüreceğini belirten Alemdar, daha fazla çalışanın toplu iş sözleşmesi ve sendikal güvenceden yararlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Üyelerine yönelik sosyal yatırımların da devam edeceğini dile getiren Alemdar, yeni dönemde bu alandaki projeleri artıracaklarını söyledi. Koop-İş olarak yaptıkları faaliyetleri ve örgütlenme çalışmalarını anlatan Alemdar, sendikaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel kurulda Eski Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu ve Emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı da selamlama konuşma yaptı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurula, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Koop-İş üyeleri katıldı.

Genel kurulda yarın başkanlık seçimi yapılacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atalay: 'Emekten ve Adaletten Yanayız' - Son Dakika

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