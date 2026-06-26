Pitbull Saldırısı: Köpekler 'Silah' Olarak Nitelendirildi - Son Dakika
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Pitbull Saldırısı: Köpekler 'Silah' Olarak Nitelendirildi

26.06.2026 11:31
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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin yaralanmasına neden olan pitbullar, mahkemece silah sayıldı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralanmasına neden olan 2 pitbull cinsi köpek, mahkemece "silah" olarak nitelendirildi.

Yaklaşık 5 yıl önce küçük Asiye'nin ağır yaralanmasına neden olan pitbull saldırısına ilişkin davada 6 sanığa verilen cezaların gerekçeleri açıklandı.

Gaziantep 27. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sitedeki basketbol sahasında bulunduğu sırada 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Kararda, olay tarihinden yaklaşık 7 ay önce siteye getirilen köpeklerden "Asil" isimli siyah renkli pitbullun sanık Mustafa Y, "Zomo" isimli sarı renkli pitbullun ise sanıklar Mustafa E. ile Süheyla K. tarafından sahiplenildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Sarı renkli köpeğe ilişkin kulübenin Süheyla K'nin talimatıyla yaptırıldığı, aşı ücretlerinin ödendiği ve sosyal medya hesabında köpekle çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtilen kararda, bu verilerin sanıkla köpek arasındaki bağı ortaya koyduğuna işaret edildi.

Dosyada yer alan fotoğraflar ve tanık beyanlarının da siyah renkli köpeğin Mustafa Y'ye ait olduğunu gösterdiği aktarılan kararda, sanıkların köpeklerin sahipliğini reddeden savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sitenin güvenlik kamera sistemine erişim yetkisinin yalnızca site yöneticisi Mustafa E'de bulunduğu, olayın hemen ardından olay yerini gösteren kamera kayıtlarının uzaktan erişimle silindiğinin tespit edildiği, söz konusu işlemin Mustafa E'nin talimatıyla ağabeyi Mahmut E. tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Sanık Zeynep C'nin köpeklerle sık sık ilgilendiği, site içinde gezdirdiği ve beslenmeleriyle ilgilendiği, sanık Zeliha C'nin ise Süheyla K'nin izniyle köpekleri dolaştırdığı sırada mağdur çocuğun da yanında bulunduğu bilgisi verildi.

Kararda, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasak olan pitbulların çocukların bulunduğu alana sokulmaması gerektiğinin bilinmesine rağmen sanıkların bu kuralları kasten ihlal ettiği, bu nedenle mağdurun yaralanmasına sebebiyet verdikleri vurgulandı.

Silah olarak nitelendirildi

Mahkeme kararında, "Sanıkların olası kastla yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği, olayda yer alan köpeklerin TCK'nin 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine de değinilen gerekçeli kararda, pitbulların 4 yaşındaki mağdurun başını ısırarak uzun süre bırakmadığı, çocuğu kurtarmaya gelenlerin müdahalesine rağmen saldırının bir süre devam ettiği ve olay yerinin kan içinde kaldığının görüldüğü belirtildi.

Sanıkların, kasten yaralama suçunu "silah" sayılan pitbullarla ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı işlemeleri nedeniyle cezalarında artırım yapıldığı, pişmanlık göstermemeleri nedeniyle de lehlerine indirim uygulanmadığı ifade edildi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Mahkeme 3 Nisan'daki kararında, site yöneticisi Mustafa E, site sakini Mustafa Y, site yönetiminde sekreter olarak çalışan Süheyla K, çaycı olarak çalışan Zeliha C. ile kardeşi Zeynep C'yi "olası kastla yaralama" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırmış, Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull Saldırısı: Köpekler 'Silah' Olarak Nitelendirildi - Son Dakika

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