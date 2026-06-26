Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni - Son Dakika
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Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

26.06.2026 16:06
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ABD maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan ve "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesi gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

OLAY BEĞENİ

90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğendiği görüldü.

Kaan Ayhan'ın eşinden <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'ı karıştıracak beğeni

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beğenilen paylaşımda, "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadeleri yer alıyor. 

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Milli Takım, Kaan Ayhan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman A Osman A:
    Kaan Ayhan futbolcumuydu yaaa. 0 0 Yanıtla
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