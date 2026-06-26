A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğendiği görüldü.
Beğenilen paylaşımda, "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadeleri yer alıyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni - Son Dakika
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