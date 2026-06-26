Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

26.06.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da meydana gelen çifte depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında umut veren bir gelişme yaşandı. Enkaz altında mahsur kalan hamile bir kadın, kurtarılmayı beklediği sırada doğum yaptı. Arama kurtarma ekipleri yaşananlar dolayısıyla gözyaşlarını tutamazken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Venezuela'yı sarsan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, felaketin ortasında umut veren bir olay yaşandı.

Enkaz altında mahsur kalan hamile bir kadın, ekiplerin kendisine ulaşmaya çalıştığı sırada doğum sancıları başladı. Beton yığınlarının arasında gerçekleşen doğumun ardından anne ile bebeğin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

BEBEĞİN İLK ÇIĞLIĞI UMUT OLDU

Görgü tanıkları ve arama kurtarma ekipleri, bebeğin ilk ağlama sesinin enkaz alanında duygusal anlar yaşattığını ifade etti.

Kurtarma ekiplerinden bir yetkili, "Çevremizde her şeyin yıkıldığı bir günde bu bebeğin ağlama sesini duymak hepimize mucizelerin var olduğunu hatırlattı. Bu bebek, tüm Venezuela için yeni bir umudun simgesidir." dedi.

Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

Arama ve kurtarma ekiplerinden bazıları yaşanan mucize dolayısıyla gözyaşlarını tutamadı. İlk belirlemelere göre anne ve yeni doğan bebek olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olabileceğini belirterek zamana karşı yarışın sürdüğünü ifade etti.

Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Gündem, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Varşova’da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Canlı yayında deprem şoku: Ünlü yayıncı yayını bırakıp kaçtı Canlı yayında deprem şoku: Ünlü yayıncı yayını bırakıp kaçtı

15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:07:29. #7.12#
SON DAKİKA: Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.