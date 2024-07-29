Ataşehir Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor

Geniş Video İzle

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kampanya başlattı. Ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkım işlemlerine hız verildi.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kampanya başlattı. Son günlerde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen birçok yapı tespit edilerek yıkım işlemlerine hız verildi.

Ataşehir Belediyesi, kent estetiğini bozan, güvenlik riskleri oluşturan ve çevresel sorunlara neden olan kaçak yapılara yönelik harekete geçti. Söz konusu yapılara yönelik "sıfır tolerans" politikası izlenirken, tespiti yapılan ve yasal süreçleri tamamlanmış yapıların yıkımlarına da başlandı. Çalışmalar kapsamında geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen yerlerden biri de "Şeker Manav" adıyla hizmet veren işletme oldu. Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak'ta yer alan ruhsatsız yapı, belediye ekipleri tarafından alınan tüm güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Bu sabah itibarıyla ise Esatpaşa, Mustafa Kemal, Yeni Sahra ve Barbaros Mahallesi'nde yıkım ve tahliye programına alınan ruhsatsız yapılar için belediye ekipleri harekete geçti. Diğer günler için ise Kayışdağı, Mevlana, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, İçerenköy, İnönü ve Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yıkımı gerçekleşecek yapıların planlaması tamamlandı.

"Ruhsatsız yapılara karşı kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Şehirdeki düzeni sağlamak ve halkın güvenliğini korumak amacıyla başlatılan operasyonların önemine dikkati çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kaçak yapılar hem şehir planlamasını bozuyor hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Ruhsatsız inşaatların önüne geçmek için gerekli tüm önlemleri alacağız ve bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Adıgüzel, kaçak yapıları önlemek amacıyla ilgili mevzuatların daha sıkı uygulanacağını ve bu konuda toplumsal bilincin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Denetimlere yoğunluk verildi

Ataşehir Belediyesi ekipleri, tespit ettikleri kaçak yapılar üzerinde hızlı bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yıkım sürecinin güvenli bir şekilde yapılması için önlemler alıyor. Yıkım işlemlerinin yanı sıra, kaçak yapıların tekrar inşa edilmesini önlemek amacıyla bölgesel denetimlere de yoğunluk verildi.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Çevre, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:40:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement