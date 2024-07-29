Ataşehir Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kampanya başlattı. Son günlerde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve izinsiz inşa edilen birçok yapı tespit edilerek yıkım işlemlerine hız verildi.

Ataşehir Belediyesi, kent estetiğini bozan, güvenlik riskleri oluşturan ve çevresel sorunlara neden olan kaçak yapılara yönelik harekete geçti. Söz konusu yapılara yönelik "sıfır tolerans" politikası izlenirken, tespiti yapılan ve yasal süreçleri tamamlanmış yapıların yıkımlarına da başlandı. Çalışmalar kapsamında geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen yerlerden biri de "Şeker Manav" adıyla hizmet veren işletme oldu. Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak'ta yer alan ruhsatsız yapı, belediye ekipleri tarafından alınan tüm güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Bu sabah itibarıyla ise Esatpaşa, Mustafa Kemal, Yeni Sahra ve Barbaros Mahallesi'nde yıkım ve tahliye programına alınan ruhsatsız yapılar için belediye ekipleri harekete geçti. Diğer günler için ise Kayışdağı, Mevlana, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, İçerenköy, İnönü ve Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yıkımı gerçekleşecek yapıların planlaması tamamlandı.

"Ruhsatsız yapılara karşı kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Şehirdeki düzeni sağlamak ve halkın güvenliğini korumak amacıyla başlatılan operasyonların önemine dikkati çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kaçak yapılar hem şehir planlamasını bozuyor hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Ruhsatsız inşaatların önüne geçmek için gerekli tüm önlemleri alacağız ve bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Adıgüzel, kaçak yapıları önlemek amacıyla ilgili mevzuatların daha sıkı uygulanacağını ve bu konuda toplumsal bilincin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Denetimlere yoğunluk verildi

Ataşehir Belediyesi ekipleri, tespit ettikleri kaçak yapılar üzerinde hızlı bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yıkım sürecinin güvenli bir şekilde yapılması için önlemler alıyor. Yıkım işlemlerinin yanı sıra, kaçak yapıların tekrar inşa edilmesini önlemek amacıyla bölgesel denetimlere de yoğunluk verildi.