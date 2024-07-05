Ataşehir Belediyesi'nden Atık Miktarının Azaltılmasına Yönelik Yeniden Kullanım Pazarı

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(iSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin atık miktarının azaltılmasına katkı sağlamak için hayata geçirdiği 'Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı', yaz boyunca devam edecek. Katılımcılar, satmak veya takas etmek istediği en az 20 adet ikinci el eşyasını ücretsiz stantlarda satışa sunabilecek.

Bilinçli tüketim ve geri dönüşüm kültürünün gelişimine katkı sağlamak için Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı'nda, kıyafetten ev aksesuarına, oyuncaktan kitaba, takıdan elektronik eşyaya kadar pek çok ürün satışa sunulacak.

Yaz boyunca iki haftada bir cumartesi akşamları düzenlenecek pazarın ilki, 13 Temmuz'da İçerenköy Mahallesi Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'nda kurulacak.

Pazara katkı sunmak isteyenler, ücretsiz stant başvurusunda bulunabilecek. Satılmak veya takas edilmek istenen en az 20 adet ikinci el eşya, pazarı ziyaret edenlere satılabilecek.