Ataşehir Belediyesi'nden Atık Miktarının Azaltılmasına Yönelik Yeniden Kullanım Pazarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi'nden Atık Miktarının Azaltılmasına Yönelik Yeniden Kullanım Pazarı

Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı, yaz boyunca devam edecek. Pazarda kıyafetten ev aksesuarına, oyuncaktan kitaba, takıdan elektronik eşyaya kadar pek çok ürün satışa sunulacak.

05.07.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(iSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin atık miktarının azaltılmasına katkı sağlamak için hayata geçirdiği  'Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı', yaz boyunca devam edecek. Katılımcılar, satmak veya takas etmek istediği en az 20 adet ikinci el eşyasını ücretsiz stantlarda satışa sunabilecek.

Bilinçli tüketim ve geri dönüşüm kültürünün gelişimine katkı sağlamak için Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı'nda, kıyafetten ev aksesuarına, oyuncaktan kitaba, takıdan elektronik eşyaya kadar pek çok ürün satışa sunulacak.

Yaz boyunca iki haftada bir cumartesi akşamları düzenlenecek pazarın ilki, 13 Temmuz'da İçerenköy Mahallesi Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'nda kurulacak.

Pazara katkı sunmak isteyenler, ücretsiz stant başvurusunda bulunabilecek. Satılmak veya takas edilmek istenen en az 20 adet ikinci el eşya, pazarı ziyaret edenlere satılabilecek.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Çevre, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Atık Miktarının Azaltılmasına Yönelik Yeniden Kullanım Pazarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Atık Miktarının Azaltılmasına Yönelik Yeniden Kullanım Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement