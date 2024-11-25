Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği

Ataşehir Belediyesi\'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği

Ataşehir Belediyesi, 'Avrupa Atık Azaltım Haftası' kapsamında gıda atıklarını dönüştüren etkinlikler düzenleyerek israfın önlenmesine dikkat çekti. Semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, çeşitli ürünlere dönüştürüldü.

25.11.2024 13:21  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, "Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında bu yılın teması olan "Gıda Atıkları" üzerine dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, çöpe gidecekken kadınların ellerinden; turşu, reçel, çorba, konserve, limonata, ödem atıcı çay ve sirkeye dönüştürüldü.

Atıkların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda, gıda israfına dikkat çekmek için bu yılın teması olarak "Gıda Atıkları" başlığı seçildi. Bu kapsamda da 16-24 Kasım 2024 tarihleri arasında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde farkındalık etkinlikleri yapıldı. Gıda israfına yönelik dikkat çekici etkinlikler hazırlayan Ataşehir Belediyesi de "Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Atölyeleri" ile "Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Paneli" gibi çeşitli farkındalık etkinlikleriyle Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri içerisinde yer aldı.

Turşu, reçel, çorba ve sirkeye dönüştürüldü

Sebze ve meyve tezgahlarında satılamayıp fazla kalan gıdaların; çöpe atılmadan ve israf edilmeden günlük yaşamda yeniden kullanılabilmesi için, uzman şefler öncülüğünde ve gönüllü kadınların katılımıyla bir workshop hazırlandı. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ile çevre konusunda gönüllü kadınlardan oluşan bir ekibin iş birliğiyle ilçededeki semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, Belediye'nin Aşevi'nde; turşu, reçel, çorba, konserve, limonata, ödem atıcı çay ve sirkeye dönüştürüldü.

Workshopta, pazar ve market tezgahlarında satılamayan, tezgahaltına alınarak çöpe atılacak mandalina, portakal, limon, nar, kabak, lahana, havuç, kereviz sapı gibi sebze ve meyveler, toplanıp özenle yıkanarak sirkeli suda bekletildi. Hijyen koşullarına dikkat edilerek yapılan atölye kapsamında, dış tarafları sert diye atılan lahana yapraklarından turşu kuruldu. Yumuşadı diye pazar tezgahının altında saklanan nar, portakal ve mandalinalar reçele dönüştürüldü. Sadece dışı deforme olduğundan atılmak için kenarda duran kabaklardan tatlı ve çorba yapıldı. Ayrıca soyulduktan sonra çöpe atılan mandalina, portakal, limon kabuklarından limonata, hafif yumuşamış elmadan da sirke yapıldı.

"Ömrünü doldurmamış gıda ürünleri, lezzetli gıdaya dönüştürülebilir"

Çevre koruma konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Her yıl tüm dünyada tüketilen gıdaların yaklaşık beşte biri israf edilip çöpe gidiyor. Ülkemizde de toplanan çöplerin yaklaşık yarısı, gıda atıklarından oluşuyor. En fazla yaş sebze ve meyvede görülen bu israf, ülke ekonomimize de zarar veriyor. Sizlerin de bildiğiniz üzere her gün evlerde, marketlerde ve pazarlarda sebze ve meyveler; sırf görüntüleri hoş olmadığı için veya biraz yumuşadıkları için çöpe atılıyor. Oysa henüz tam anlamıyla ömrünü doldurmamış bu gıda ürünleri, lezzetli gıdaya dönüştürülebilir. Ataşehir Belediyesi olarak, gıda israfını önlemek ve bu konuda bilinç oluşturmak için dikkat çekici etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye yemekhanesinin atıkları toprak iyileştirici olarak kullanılıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir başka uygulamada ise belediye yemekhanesinden çıkan gıda atıkları kompost makinesinde işlem görerek gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen kompost Ataşehir'in park ve bahçelerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ataşehir, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.