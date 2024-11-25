Ataşehir Belediyesi\'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinliği

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, "Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında bu yılın teması olan "Gıda Atıkları" üzerine dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, çöpe gidecekken kadınların ellerinden; turşu, reçel, çorba, konserve, limonata, ödem atıcı çay ve sirkeye dönüştürüldü.

Atıkların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda, gıda israfına dikkat çekmek için bu yılın teması olarak "Gıda Atıkları" başlığı seçildi. Bu kapsamda da 16-24 Kasım 2024 tarihleri arasında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde farkındalık etkinlikleri yapıldı. Gıda israfına yönelik dikkat çekici etkinlikler hazırlayan Ataşehir Belediyesi de "Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Atölyeleri" ile "Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Paneli" gibi çeşitli farkındalık etkinlikleriyle Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri içerisinde yer aldı.

Turşu, reçel, çorba ve sirkeye dönüştürüldü

Sebze ve meyve tezgahlarında satılamayıp fazla kalan gıdaların; çöpe atılmadan ve israf edilmeden günlük yaşamda yeniden kullanılabilmesi için, uzman şefler öncülüğünde ve gönüllü kadınların katılımıyla bir workshop hazırlandı. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ile çevre konusunda gönüllü kadınlardan oluşan bir ekibin iş birliğiyle ilçededeki semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, Belediye'nin Aşevi'nde; turşu, reçel, çorba, konserve, limonata, ödem atıcı çay ve sirkeye dönüştürüldü.

Workshopta, pazar ve market tezgahlarında satılamayan, tezgahaltına alınarak çöpe atılacak mandalina, portakal, limon, nar, kabak, lahana, havuç, kereviz sapı gibi sebze ve meyveler, toplanıp özenle yıkanarak sirkeli suda bekletildi. Hijyen koşullarına dikkat edilerek yapılan atölye kapsamında, dış tarafları sert diye atılan lahana yapraklarından turşu kuruldu. Yumuşadı diye pazar tezgahının altında saklanan nar, portakal ve mandalinalar reçele dönüştürüldü. Sadece dışı deforme olduğundan atılmak için kenarda duran kabaklardan tatlı ve çorba yapıldı. Ayrıca soyulduktan sonra çöpe atılan mandalina, portakal, limon kabuklarından limonata, hafif yumuşamış elmadan da sirke yapıldı.

"Ömrünü doldurmamış gıda ürünleri, lezzetli gıdaya dönüştürülebilir"

Çevre koruma konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Her yıl tüm dünyada tüketilen gıdaların yaklaşık beşte biri israf edilip çöpe gidiyor. Ülkemizde de toplanan çöplerin yaklaşık yarısı, gıda atıklarından oluşuyor. En fazla yaş sebze ve meyvede görülen bu israf, ülke ekonomimize de zarar veriyor. Sizlerin de bildiğiniz üzere her gün evlerde, marketlerde ve pazarlarda sebze ve meyveler; sırf görüntüleri hoş olmadığı için veya biraz yumuşadıkları için çöpe atılıyor. Oysa henüz tam anlamıyla ömrünü doldurmamış bu gıda ürünleri, lezzetli gıdaya dönüştürülebilir. Ataşehir Belediyesi olarak, gıda israfını önlemek ve bu konuda bilinç oluşturmak için dikkat çekici etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye yemekhanesinin atıkları toprak iyileştirici olarak kullanılıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir başka uygulamada ise belediye yemekhanesinden çıkan gıda atıkları kompost makinesinde işlem görerek gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen kompost Ataşehir'in park ve bahçelerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.