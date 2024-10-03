Ataşehir Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek

Ataşehir Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek için Türk Kızılay'ı ile iş birliği yaptı. Başkan Onursal Adıgüzel, kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak toplumu bu konuda bilgilendirdi.

03.10.2024 14:04
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türk Kızılay'ı ile iş birliği yaptı. Kampanyaya katılarak ilk sırada kan bağışı yapan Başkan Onursal Adıgüzel, "Hep birlikte daha sağlıklı bir toplum için hareket etmeliyiz. Kan bağışı, hayat kurtarır" dedi.

Ataşehir Belediyesi, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan bağışının yaygınlaşmasını sağlamak için Kızılay ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Kızılay'a destek veren Ataşehir Belediyesi, çalışanlarıyla anlamlı bir kan bağış kampanyasına imza attı. Belediye Binası önüne gelen Kızılay kan bağışlama aracına gün boyunca belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından kan bağışlandı.

Kampanyaya, kan bağışında bulunarak katılım sağlayan Başkan Adıgüzel ise "Hep birlikte daha sağlıklı bir toplum için hareket etmeliyiz. Kan bağışı, hayat kurtarır ve ihtiyaç anında acil durumlara yanıt verebilir. Bu nedenle herkesin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Bu tür kampanyalar, yalnızca kan ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumumuzda dayanışma ruhunu artırıyor. Herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Hem vatandaşlar hem de personel tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Kızılay aracı, gün boyunca kan bağışında bulunmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan hızlı sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulunan katılımcılara bilgi broşürleri dağıtıldı ve kan bağışının önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirici konuşmalar yapıldı.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Kızılay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Kan Bağışına Destek - Son Dakika

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