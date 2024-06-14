Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu ile Çocuklara Keyifli Bir Yaz - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu ile Çocuklara Keyifli Bir Yaz

Ataşehir Belediyesi, karnelerini alarak yaz tatiline giren 6-12 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir yaz programı hazırladı. Yaz Sanat Okulu ile birbirinden farklı sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyelerine katılacak çocuklar, kültür-sanat dolu bir yaz geçirecek.

14.06.2024 11:27
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi 'Yaz Sanat Okulu' ile çocuklara sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle keyifli bir yaz yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi, karnelerini alarak yaz tatiline giren 6-12 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir yaz programı hazırladı. Yaz Sanat Okulu ile birbirinden farklı sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyelerine katılacak çocuklar, kültür-sanat dolu bir yaz geçirecek.

Atölye programı kapsamında, takı atölyesi, cup song, keçeden çanta yapımı, dans, parmak kukla, heykel, kolaj atölyesi, yabancı dil, masal atölyesi, anahtarlık yapımı, makrome yapımı ve marakas yapımı eğitimleri verilecek.

Atölyeler belediyeye bağlı Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi, Düştepe Oyun Müzesi ve Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Eğitimler 8 Temmuz'da başlayacak

İki dönem halinde yapılacak Yaz Sanat Okulları'nın ilki, 8 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Kayıtlar, 26 Haziran saat 10.00'dan itibaren online olarak 'ebelediye.atasehir.bel.tr' adresinden veya eğitimlerin verileceği 6 merkezden yapılacak.

Atölyeler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, sabah ve öğle olmak üzere iki ayrı programda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu ile Çocuklara Keyifli Bir Yaz - Son Dakika

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