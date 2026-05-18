Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasının 30. Gününde Ataşehir'de Eylem: Haksızlığa Alışmayacağız, Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasının 30. Gününde Ataşehir'de Eylem: Haksızlığa Alışmayacağız, Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz

18.05.2026 20:04  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yönelik operasyonun 30. gününde CHP'liler eylem yaptı. Partililer, adil yargılama ve halkın iradesine saygı çağrısında bulundu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yönelik operasyonun 30'uncu gününde açıklama yapıldı. CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, "'Onursal bu ülkenin evladıdır ve harama asla el uzatmaz' demektedirler" derken, CHP Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Çiçek de "Bu süreç yalnızca birkaç kişiye değil, sandıkta iradesini ortaya koyan binlerce Ataşehirliye yapılmış bir müdahaledir. Bilinmelidir ki bizler korkuyla değil, dayanışmayla büyüyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Haksızlığa alışmayacağız, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Adalet, tutuksuz, adil yargılama, halkın iradesine saygı istiyoruz. İnanıyoruz ki bu karanlık süreç dayanışmayla aşılacak. Umut mutlaka kazanacak" diye konuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yönelik operasyonun 30'uncu gününde eylem yapıldı. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi önünde düzenlediği açıklamaya Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de katıldı.

"İrademizin gasp edilişinin 30'uncu gününde buluşuyoruz" yazılı pankartın açıldığı açıklamada, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ye hiçbirimiz" ve "Onursal Başkan onurumuzdur" sloganları atıldı. Burada konuşan CHP Ataşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan, baskıyla ve siyasi operasyonlarla halkın seçtiği isimlerin cezalandırılmak istendiğini belirterek "Çünkü onlar halktan korkuyorlar. Çünkü onlar örgütlü mücadeleden korkuyorlar. Çünkü onlar birlikte omuz omuza duran insanlardan korkuyorlar ama biz buradayız. İlk gün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Bu mücadele birkaç kişinin değil, memleketine sahip çıkan milyonların iradesidir. Bizler yol arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu hukuksuzluğu normalleştirmeye çalışanlara teslim olmayacağız" dedi."

"ADALET İSTİYORUZ"

CHP Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Çiçek de "Bu süreç yalnızca birkaç kişiye değil, sandıkta iradesini ortaya koyan binlerce Ataşehirliye yapılmış bir müdahaledir. Bilinmelidir ki bizler korkuyla değil, dayanışmayla büyüyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Haksızlığa alışmayacağız, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Bugün buradan bir kez daha söylüyoruz. Adalet istiyoruz. Tutuksuz, adil yargılama istiyoruz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. İnanıyoruz ki bu karanlık süreç dayanışmayla aşılacak. Umut mutlaka kazanacak" ifadelerini kullandı.

"PEŞİN İNFAZ UYGULANIYOR"

Seçmen iradesinin sesi olmak için bir arada olduklarını belirten CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün adalet, demokrasi ve ekmeğin birbirinden ayrılmaz üç temel unsur olduğunu vurgulayarak adaletin olmadığı yerde demokratik bir ortamın vücut bulmayacağını, demokratik bir ortamın olmadığı yerde de ekonomik refahın söz konusu olamayacağını ifade ediyoruz. Maalesef ki adaletin, demokrasinin ve ekonomik refahın zedelendiği günlerden geçiyoruz. Yol arkadaşlarımız, iftiralar, hayatın olağan akışına uygun olmayan afaki ve fahiş iddialarla tutsak altına alınmış durumdalar. Asıl olan tutuksuz yargılama olmasına rağmen son 1,5 yıldır yürütülen soruşturmalar ve yapılan yargılamalarda herhangi bir hüküm olmaksızın peşin infaz uygulandığı esefle izlenmektedir. Bizlerin beklentisi peşin infaz yapılmadığı, adil yargılamanın temel ilkelerine riayet edildiği; tarafsız, etkin ve hızlı yargılamaların yapılmasıdır."

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Her yol mübah saikiyle hareket eden iktidar ve oluşturduğu ortam söz konusu olmasına rağmen görüştüğümüz yol arkadaşlarımızın hepsinin moralinin yüksek, motivasyonunun tam olması bizleri mutlu etmiştir. Halkımız da yapılan bu operasyonların birer siyasi operasyon olduğunun farkındadır. Nitekim yapmış olduğumuz saha ziyaretleri kapsamında görüştüğümüz esnaflar, sohbet ettiğimiz komşularımız; siyasi görüşü ne olursa olsun bunların altyapısının tamamen siyasi olduğunu vurgulamaktadır. Ne mutlu bizlere ki esnafımızın ve vatandaşlarımızın ortak beyan ettiği tek bir şey vardır. O da şudur, 'Onursal bu ülkenin evladıdır ve harama asla el uzatmaz' demektedirler. Mutlaka kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasının 30. Gününde Ataşehir'de Eylem: Haksızlığa Alışmayacağız, Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasının 30. Gününde Ataşehir'de Eylem: Haksızlığa Alışmayacağız, Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.