Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasının 30. Gününde Ataşehir'de Eylem: Haksızlığa Alışmayacağız, Susmayacağız, Geri Çekilmeyeceğiz

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yönelik operasyonun 30'uncu gününde açıklama yapıldı. CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, "'Onursal bu ülkenin evladıdır ve harama asla el uzatmaz' demektedirler" derken, CHP Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Çiçek de "Bu süreç yalnızca birkaç kişiye değil, sandıkta iradesini ortaya koyan binlerce Ataşehirliye yapılmış bir müdahaledir. Bilinmelidir ki bizler korkuyla değil, dayanışmayla büyüyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Haksızlığa alışmayacağız, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Adalet, tutuksuz, adil yargılama, halkın iradesine saygı istiyoruz. İnanıyoruz ki bu karanlık süreç dayanışmayla aşılacak. Umut mutlaka kazanacak" diye konuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yönelik operasyonun 30'uncu gününde eylem yapıldı. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi önünde düzenlediği açıklamaya Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş de katıldı.

"İrademizin gasp edilişinin 30'uncu gününde buluşuyoruz" yazılı pankartın açıldığı açıklamada, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ye hiçbirimiz" ve "Onursal Başkan onurumuzdur" sloganları atıldı. Burada konuşan CHP Ataşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan, baskıyla ve siyasi operasyonlarla halkın seçtiği isimlerin cezalandırılmak istendiğini belirterek "Çünkü onlar halktan korkuyorlar. Çünkü onlar örgütlü mücadeleden korkuyorlar. Çünkü onlar birlikte omuz omuza duran insanlardan korkuyorlar ama biz buradayız. İlk gün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Bu mücadele birkaç kişinin değil, memleketine sahip çıkan milyonların iradesidir. Bizler yol arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu hukuksuzluğu normalleştirmeye çalışanlara teslim olmayacağız" dedi."

"ADALET İSTİYORUZ"

CHP Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Çiçek de "Bu süreç yalnızca birkaç kişiye değil, sandıkta iradesini ortaya koyan binlerce Ataşehirliye yapılmış bir müdahaledir. Bilinmelidir ki bizler korkuyla değil, dayanışmayla büyüyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Haksızlığa alışmayacağız, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Bugün buradan bir kez daha söylüyoruz. Adalet istiyoruz. Tutuksuz, adil yargılama istiyoruz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. İnanıyoruz ki bu karanlık süreç dayanışmayla aşılacak. Umut mutlaka kazanacak" ifadelerini kullandı.

"PEŞİN İNFAZ UYGULANIYOR"

Seçmen iradesinin sesi olmak için bir arada olduklarını belirten CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün adalet, demokrasi ve ekmeğin birbirinden ayrılmaz üç temel unsur olduğunu vurgulayarak adaletin olmadığı yerde demokratik bir ortamın vücut bulmayacağını, demokratik bir ortamın olmadığı yerde de ekonomik refahın söz konusu olamayacağını ifade ediyoruz. Maalesef ki adaletin, demokrasinin ve ekonomik refahın zedelendiği günlerden geçiyoruz. Yol arkadaşlarımız, iftiralar, hayatın olağan akışına uygun olmayan afaki ve fahiş iddialarla tutsak altına alınmış durumdalar. Asıl olan tutuksuz yargılama olmasına rağmen son 1,5 yıldır yürütülen soruşturmalar ve yapılan yargılamalarda herhangi bir hüküm olmaksızın peşin infaz uygulandığı esefle izlenmektedir. Bizlerin beklentisi peşin infaz yapılmadığı, adil yargılamanın temel ilkelerine riayet edildiği; tarafsız, etkin ve hızlı yargılamaların yapılmasıdır."

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Her yol mübah saikiyle hareket eden iktidar ve oluşturduğu ortam söz konusu olmasına rağmen görüştüğümüz yol arkadaşlarımızın hepsinin moralinin yüksek, motivasyonunun tam olması bizleri mutlu etmiştir. Halkımız da yapılan bu operasyonların birer siyasi operasyon olduğunun farkındadır. Nitekim yapmış olduğumuz saha ziyaretleri kapsamında görüştüğümüz esnaflar, sohbet ettiğimiz komşularımız; siyasi görüşü ne olursa olsun bunların altyapısının tamamen siyasi olduğunu vurgulamaktadır. Ne mutlu bizlere ki esnafımızın ve vatandaşlarımızın ortak beyan ettiği tek bir şey vardır. O da şudur, 'Onursal bu ülkenin evladıdır ve harama asla el uzatmaz' demektedirler. Mutlaka kazanacağız."